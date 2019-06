Ajax anuncia renovação de contrato com técnico Erik ten Hag por mais três anos

A direção do Ajax anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato com Erik ten Hag. O treinador holandês, de 49 anos, estende a sua relação com o clube de Amsterdã até o final da temporada 2021/2022. São mais três anos com o técnico que levou a equipe às semifinais da última edição da Liga dos Campeões da Europa - caiu para o Tottenham -, foi campeão do Campeonato Holandês e venceu a Copa da Holanda.

Erik ten Hag está há um ano e meio no Ajax. Ex-zagueiro, ele foi auxiliar no Twente e no PSV Eindhoven, antes de estrear como treinador do time principal do Go Ahead Eagles, da primeira divisão holandesa. Passou pela equipe B do Bayern Munique e pelo Utrecht, antes de assinar com o Ajax durante a temporada 2017/2018.

"Estou muito feliz. Tivemos um ano fantástico e agora queremos expandir isso. Ajudar o clube a avançar. Os resultados que alcançamos até agora foram fantásticos. Será um trabalho infernal repetir isso. Mas vamos definir nossos objetivos novamente e buscar resultados novamente", disse Ten Hag, durante a assinatura do novo contrato.

Para o treinador, ele e o clube possuem a mesma filosofia de jogo, o que facilitou na renovação do contrato. "A colaboração é muito agradável, em todos os níveis dentro do clube. O estilo do futebol combina com o Ajax, mas também comigo. Eu também aprecio muito a interação com o público", concluiu.

Marc Overmars, diretor de futebol, afirmou que Ten Hag participará ativamente do novo projeto do Ajax, que está vendendo vários destaques da última temporada. "Eu acho que é bom para o Ajax que o treinador também esteja ativo aqui depois de uma temporada tão bem sucedida. Queremos continuar construindo. Isso não será fácil, porque alguns jogadores nos deixarão, claro, mas temos grande confiança. Erik tem que transformar o time em uma nova equipe. Ele foi encarregado disso", explicou.