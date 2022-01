Ajax anuncia venda do atacante brasileiro David Neres ao Shakhtar Donetsk por R$ 76 milhões

O Ajax anunciou nesta sexta-feira a venda do atacante brasileiro David Neres para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 12 milhões de euros (R$ 76 milhões na cotação atual), mais quatro milhões (R$ 25,3 milhões) em variáveis. "Obrigado, David", escreveu o clube holandês em sua conta verificada no Twitter, além de postar um vídeo dos melhores momentos do jogador com a camisa da equipe de Amsterdã.

A transferência "está sujeita ao cumprimento de uma série de condições, incluindo um exame médico", disse o Ajax em um comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira. David Neres chegou a Amsterdã em janeiro de 2017, contratado junto ao São Paulo, e atuou em 180 partidas oficiais nos últimos cinco anos, marcando 47 gols.

Como clube formador, o São Paulo ficará com 3%, referente ao mecanismo de solidariedade da Fifa. Serão ao todo cerca de R$ 2,28 milhões que vão para os cofres são-paulinos.

O atacante brasileiro conquistou dois títulos do Campeonato Holandês e outros dois da Copa da Holanda, nas temporadas 2018-2019 e 2020-2021, além da Supercopa da Holanda em 2021, e foi um dos destaques do time dirigido pelo técnico Erik ten Hag na Liga dos Campeões da Europa na temporada 2018-2019, quando chegou àssemifinais — passou por Real Madrid, nas oitavas de final, e por Juventus, nas quartas, só caindo para o Tottenham.

Porém, o atacante brasileiro perdeu relevância na atual temporada, tendo assistido a maior parte dos últimos jogos do banco de reservas, e foi negociado com o Shakhtar Donetsk.

Companheiro de David Neres no Ajax, o atacante Antony, também ex-São Paulo e convocado na última quinta-feira para jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, usou as redes sociais para se despedir do amigo. "Boa sorte irmão. Já estou com saudades", escreveu o jogador no Twitter, em uma imagem dos dois juntos com a camisa da equipe holandesa.