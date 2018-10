Ajax arranca empate com o Bayern na Alemanha e lidera grupo da Liga

O momento do Bayern de Munique não é dos melhores no começo da temporada 2018/2019. Nesta quarta-feira, o time completou a terceira partida consecutiva sem vitória ao apenas empatar por 1 a 1 com o Ajax, na Allianz Arena, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo E da Liga dos Campeões da Europa.

Como venceram na estreia na chave, os times somam quatro pontos, sendo que o Ajax está à frente em função do saldo de gols (3 a 2). O Benfica, que derrotou o AEK Atenas por 3 a 2, fora de casa, nesta quarta-feira, vem logo atrás, com três pontos, enquanto o time grego ainda não pontuou na chave.

Aproveitando o fator casa, o Bayern largou na frente na partida logo aos quatro minutos, com o gol marcado por Mats Hummels, de cabeça, após cruzamento do holandês Arjen Robben. Só que o Ajax conseguiu o empate ainda na etapa inicial, aos 22. E o gol foi marcado por Noussair Mazraoui, que, em bela tabela, recebeu passe dentro da área do sérvio Dusan Tadic e bateu de esquerda para as redes.

Mesmo atuando como visitante, o Ajax, que escalou o brasileiro David Neres como titular, esteve mais próximo de conquistar a vitória na etapa final. O time holandês teve três chances claras para marcar, sendo a primeira delas em chute da intermediária de Ziyech após Neuer errar um lançamento.

Donny van de Beek falhou em finalização de dentro da grande área, enquanto o dinamarquês Lasse Schöne acertou o travessão em cobrança de falta. Assim, a partida em Munique terminou empatada em 1 a 1, com o Ajax pondo fim a uma sequência de 12 vitórias do Bayern como mandante na fase de grupos da Liga dos Campeões.

No outro jogo do Grupo E nesta quarta-feira, o Benfica derrotou o AEK Atenas por 3 a 2, na Grécia. O time português teve grande início na partida, tendo aberto 2 a 0 com apenas 15 minutos de jogo, graças aos gols marcados pelo suíço Haris Seferovic e pelo espanhol Álex Grimaldo.

Porém, o AEK aproveitou a expulsão de Rúben Dias para, em vantagem numérica, empatar o duelo na etapa final, com os gols marcados pelo belga Viktor Klonaridis aos oito e aos 18 minutos. Só que Alfa Semedo deixou o banco de reservas para assegurar o importante triunfo do Benfica aos 29.

A terceira rodada do Grupo E será disputada em 23 de outubro. O AEK receberá o Bayern em Atenas, enquanto o Ajax vai jogar na Holanda contra o Benfica.