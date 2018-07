Ajax bate Twente, quebra jejum e é campeão holandês Maior campeão do futebol holandês, o Ajax conquistou neste domingo o seu 30.º título nacional, quebrando um jejum de sete anos. A taça veio de forma emocionante, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Twente, na última rodada. Quem vencesse seria campeão e o empate era do time de Enschede.