Ajax bobeia e permite empate na Áustria pela Liga dos Campeões

Com a entrada de clubes mais conhecidos do continente, a terceira fase eliminatória da Liga dos Campeões da Europa teve mais seis jogos nesta quarta-feira pela rodada de ida. O grande destaque do dia foi o empate por 2 a 2 do Ajax, quatro vezes campeão europeu, com o Rapid Viena, na Áustria. O time holandês saiu na frente, abriu dois de vantagem, mas permitiu a igualdade mesmo com o adversário jogando com um jogador a menos.

Na próxima quarta-feira, o Ajax jogará em seu estádio, o Amsterdã Arena, e poderá empatar por 0 a 0 ou 1 a 1 para avançar à fase de playoffs, a última antes da fase de grupos. Um novo 2 a 2 levará o jogo para a prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

Nesta terceira fase eliminatória são 15 confrontos. Os vencedores se juntarão a outros cinco pré-classificados - Manchester United (Inglaterra), Valencia (Espanha), Bayer Leverkusen (Alemanha), Sporting Lisboa (Portugal) e Lazio (Itália) - para formar 10 duelos nos playoffs. Posteriormente, os 10 classificados desta etapa farão parte da fase de grupos com outros 22 clubes, entre eles Barcelona, Juventus, Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, Chelsea e Paris Saint-Germain.

Quem se deu bem nesta quarta-feira foi o Basel, da Suíça, que já é um frequentador assíduo da fase de grupos e ficou mais perto da fase de playoffs ao bater o Lech Poznan por 3 a 1, mesmo jogando na Polônia.

Os outros resultados do dia foram: HJK Helsinki (Finlândia) 0 x 0 Astana (Casaquistão), Red Bull Salzburg (Áustria) 2 x 0 Malmoe (Suécia), Steaua Bucareste (Romênia) 1 x 1 Partizan Belgrado (Sérvia) e Celtic (Escócia) 1 x 0 Qarabag (Azerbaijão).