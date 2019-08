Ajax, Brugge e Slavia Praga garantem vaga nos grupos da Liga dos Campeões

Ajax, Brugge e Slavia Praga ratificaram seu favoritismo, venceram e garantiram, nesta quarta-feira, uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. As equipes vão conhecer seu futuro na principal competição de clubes do mundo, nesta quinta-feira, após sorteio, em Mônaco.

Diante de 53.100 torcedores na Johan Cruijff Arena, o Ajax derrotou, por 2 a 0, o valente cipriota Apoel. No primeiro jogo, as equipes haviam empatado sem gols. Apesar dos muitos erros de passes, o time holandês conseguiu finalizar 11 vezes, contra apenas uma vez do rival. Semifinalista na temporada passada da Liga dos Campeões, os holandeses abriram o placar só aos 43 minutos, com um gol de cabeça do mexicano Edson Alvarez, quando Ziyech bateu falta em direção da área.

O time holandês continuou melhor na volta do intervalo e só não ampliou o placar, aos cinco minutos, pois o gol do veterano Huntelaar foi anulado com auxílio do VAR. Mas, aos 35, não teve jeito. Huntelaar recebeu na direita, lançou Tadic na entrada da área. O canhoto sérvio dominou e acertou forte chute para superar o goleiro Vid Belec.

Em Bruges, na Bélgica, em um duelo de muita força e pouca técnica, o Brugge bateu o austríaco LASK por 2 a 1, após vencer o primeiro duelo por 1 a 0. Precisando da vitória, os austríacos foram para o ataque e tornaram o jogo interessante, com várias oportunidades dos dois lados. Enquanto a trave salvou o LASK, a zaga do Brugge evitou um gol quase do meio campo em cima da linha.

Os três gols saíram apenas na segunda etapa. Aos 25, Vanaken, de cabeça, abriu o placar para o time da casa. Klauss, de pênalti, empatou para os visitantes, mas Emmanuel Dennis, em bonita jogada, teve categoria a tranquilidade para driblar o goleiro Schlager antes de definir a vitória belga.

Na República Checa, o Slavia Praga repetiu o placar obtido na Romênia e voltou a bater o Cluj por 1 a 0. Jan Boril, aos 21 minutos, do segundo tempo, fez o gol do jogo, após jogada individual de muita força e velocidade.