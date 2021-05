Ajax confirma o título holandês com goleada sobre o Emmen

O Ajax precisava apenas de um empate para garantir sua 35ª conquista no Campeonato Holandês, mas buscou ainda mais: teve uma excelente atuação e bateu o Emmen, time que briga contra o rebaixamento mas estava em ascensão, por 4 a 0, com gols de Timber, Haller, Rensch e Klaassen. O time de Amsterdã conta com os brasileiros Antony e David Neres, ambos ex-São Paulo, no elenco.

O Ajax ficou com o grito de campeão preso na garganta na última temporada. A equipe brigava ponto a ponto com o AZ Alkmaar pelo topo da tabela quando o campeonato foi paralisado por conta da pandemia de coronavírus, e acabou sendo finalizado ao invés de retomado como em outros países europeus. Por conta disso, o Ajax se sagrou bicampeão neste domingo, mas com um período de dois anos entre as conquistas.

Leia Também Atalanta empata, Internazionale é campeã italiana e põe fim à hegemonia da Juventus

O título foi conquistado graças a uma campanha excelente. O Ajax venceu 25 jogos, empatou quatro e perdeu apenas dois nas 31 rodadas já disputadas, o suficiente para garantir a taça com três jogos ainda por fazer. A equipe também tem o melhor ataque (93 gols marcados) e a melhor defesa (21 gols sofridos). Com a conquista, o Ajax aumenta sua vantagem no ranking dos maiores campeões do futebol holandês. O clube tem 35 títulos nacionais, ante 24 do PSV e e 15 do Feyenoord.

E não foi a único título da equipe na temporada: o Ajax também venceu a KNVB Beker, copa local, há duas semanas, com vitória sobre o Vitesse por 2 a 1 e David Neres marcando o gol do titulo nos acréscimos. No entanto, o time decepcionou a nível continental, sendo eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões e nas quartas da Liga Europa.

Agora, o Ajax foca em tentar manter os destaques do seu elenco para melhorar as campanhas em torneios continentais. O técnico Erik ten Hag garantiu que permanece na equipe na próxima temporada, apesar de um suposto interesse do Tottenham em contratá-lo.