Ajax derrete troféu de campeão holandês para dividir com torcedores

Campeão holandês pela 35ª vez em sua história, o Ajax decidiu tomar uma medida um tanto quanto inusitada no futebol. O seu troféu pelo título da temporada 2020-2021 será derretido e convertido em 42 mil estrelas que serão entregues a torcedores do clube de Amsterdã. Será uma homenagem àqueles que compraram ingressos, mas não puderam comparecer aos estádios em função da pandemia.

A ação ganhou o nome de "One piece of Ajax" ("Um pedaço do Ajax", em inglês). A famosa "salva de prata" ganhará novo formato para agraciar os torcedores do Ajax, que assistiram de casa à conquista de mais um título, com rodadas de antecedência. O Campeonato Holandês ainda está em sua 32ª rodada, restando duas para seu encerramento. O campeão já somou 82 pontos. A briga pelo segundo lugar está entre PSV Eindhoven e Az Alkmaar.

Leia Também Em recuperação, zagueiro holandês Van Dijk descarta jogar Eurocopa

"Anteriormente, quando dissemos 'este título é para vocês', estávamos expressando como o estávamos fazendo pelos torcedores. No entanto, compartilhar o troféu é a prova definitiva do que realmente somos. Depois de um ano turbulento, estamos garantindo que nossos fãs se sintam parte do nosso campeonato", iniciou o ex-goleiro Edwin van der Sar, que hoje ocupa cargo na diretoria do clube.

"Nesta temporada, em grande parte tivemos de jogar sem nossos torcedores. Bem, sem eles sentados nas arquibancadas, pelo menos. Apesar disso, temos sentido seu apoio todas as semanas: a caminho do estádio, nas redes sociais e nos nossos contatos pessoais", explicou o ex-jogador.

Em vídeo divulgado em suas redes sociais, o clube de David Neres e Antony deixa a mensagem sobre o valor que essa estrela tem para cada um de seus torcedores: "Um pedaço da história, um pedaço da vitória, um pedaço do Ajax", reflete a peça. Cada um dos presenteados, receberá uma estrela de 3,45 gramas, onde apenas 0,06 gramas são advindas do troféu original.