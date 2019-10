Ajax dispara no Grupo H e Willian dá vitória ao Chelsea na Liga dos Campeões

Semifinalista da última edição da Liga dos Campeões, o Ajax ampliou o seu bom começo na fase de grupos da competição na temporada 2019/2020 ao derrotar o Valencia por 3 a 0, no Estádio Mestalla, nesta quarta-feira. Assim, chegou aos seis pontos, na liderança isolada do Grupo H.

O placar foi o mesmo aplicado pelo Ajax em sua estreia nesta etapa do torneio, diante do Lille. E o fez se isolar do Valencia, que havia vencido o Chelsea na estreia e agora parou nos três pontos.

O Ajax começou a definir a sua vitória com o gol marcado pelo marroquino Hakim Ziyech aos oito minutos do primeiro tempo. E foi ao intervalo ganhando por 2 a 0, graças ao gol de Quincy Promes, aos 34. Donny van de Beek, aos 22 minutos do segundo tempo, sacramentou o triunfo da equipe por 3 a 0.

No outro jogo da chave, o Chelsea se igualou ao Valencia, ainda que atrás no saldo de gols, ao derrotar o Lille, que ainda não pontuou, por 2 a 1, na França. Tammy Abraham abriu o placar para o time londrino aos 22 minutos, após passe de Tomori, mas o time foi vazado aos 33, por Victor Osimhen, de cabeça, após cobrança de escanteio.

Mas o Chelsea não desanimou, tanto que Jorginho parou na trave antes do intervalo, impedindo que o time londrino ficasse à frente antes do intervalo. Na etapa final, com um voleio, Willian, aos 33 minutos, sacramentou a vitória da equipe inglesa, completando cruzamento de Hudson-Odoi.

A terceira rodada do Grupo H da Liga dos Campeões será disputado daqui a três semanas, no dia 23, com os duelos Ajax x Chelsea e Lille x Valência.