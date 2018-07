Ajax é eliminado na fase preliminar na Liga dos Campeões

Dono de quatro títulos da Liga dos Campeões, o Ajax não resistiu ao Rapid Viena, da Áustria, nesta terça-feira, e foi eliminado logo na fase preliminar da principal competições de clubes da Europa. Jogando em casa, em Amsterdã, o time holandês foi derrotado por 3 a 2, após empatar por 2 a 2 na partida da ida.

Apesar de contar com o apoio da torcida, o Ajax fez um início de jogo irreconhecível e terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 0. Robert Beric e Louis Schaub marcaram os gols dos visitantes. No segundo tempo, o Ajax esboçou reação e buscou o empate com Arkadiusz Milik e Nemanja Gudelj.

A torcida, então, voltou a acreditar no time. Mas só teve dois minutos para comemorar o empate. Na sequência, Louis Schaub anotou seu segundo gol na partida e o terceiro dos austríacos, selando a vitória e a vaga nos playoffs, última fase da Liga dos Campeões antes da disputa em grupos.

Será nos playoffs que entrarão times grandes da Europa como Manchester United, Bayer Leverkusen, Lazio e Valencia. Além do Rapid Wien, eles poderão enfrentar o Monaco, o Apoel Nicósia (do Chipre) e o Dínamo de Zagreb (Croácia), que se classificaram também nesta terça.

Sem sustos, o Monaco avançou com placar agregado de 7 a 1 sobre o Young Boys, da Suíça. Após vencer por 3 a 1 no jogo de ida, o Monaco goleou por 4 a 0 nesta terça, em casa.

O Apoel eliminou o Midtjylland, da Dinamarca, e o Dínamo de Zagreb despachou o Molde, da Noruega.