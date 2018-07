Ajax é sorteado para enfrentar o Nice na 3ª fase preliminar da Liga dos Campeões

A Uefa realizou nesta sexta-feira em sua sede na Suíça, em Nyon, o sorteio dos jogos da terceira fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa e determinou que o Ajax, detentor de quatro títulos da principal competições de clubes da Europa, vai enfrentar o Nice.

Vice-campeão da Liga Europa na temporada passada, o Ajax também ficou em segundo lugar no Campeonato Holandês, um resultado que o conduziu para esta etapa preliminar da Liga dos Campeões. E o time vai encarar o Nice, que conta no seu elenco com o atacante italiano Mario Balotelli e foi o terceiro colocado no Campeonato Francês.

O sorteio dos 15 confrontos da terceira fase preliminar foi realizado após a Uefa expressar o seu apoio ao meio-campista Abdelhak Nouri, do Ajax, que terá danos cerebrais graves e permanentes após sofrer um mal súbito durante um amistoso de pré-temporada. "Desejamos toda força a você, sua família e ao Ajax", afirmou o vice-secretário-geral da Uefa, Giorgio Marchetti.

Vice-campeão ucraniano, o Dínamo de Kiev vai enfrentar o Young Boys, o segundo colocado no Campeonato Suíço. Em outro duelo de vice-campeões, o russo CSKA Moscou duelará com o grego AEK Atenas.

Os jogos de ida da terceira fase preliminar da Liga dos Campeões estão agendados para 25 de 26 de julho, com os confrontos de volta marcados para 1º e 2 de agosto.

Os 15 times que avançarem vão se juntar a Sevilla, Napoli, Liverpool, Hoffeheim e Sporting Lisboa para a disputa das dez vagas remanescentes na fase de grupos do torneio continental.

Confira os confrontos da terceira fase preliminar da Liga dos Campeões:

Rota da Liga:

Steaua Bucareste (Romênia) x Viktoria Plzen (República Checa)

Nice (França) x Ajax (Holanda)

Dínamo de Kiev (Ucrânia) x Young Boys (Suíça)

AEK Atenas (Grécia) x CSKA Moscou (Rússia)

Brugge (Bélgica) x Istanbul Basaksehir (Turquia)

Rota dos Campeões:

Slavia Praga (República Checa) x BATE Borisov (Bielorrússia) ou Alashkert (Armênia)

Spartaks Jurmala (Letônia) ou Astana (Casaquistão) x Mariehamn (Finlândia) ou Legia Varsóvia (Polônia)

Zrinjski (Bósnia-Herzegovina) ou Maribor (Eslovênia) x Hafnarfjordur (Islândia) ou Vikingur (Ilhas Faroe)

Zilina (Eslováquia) ou Copenhagen (Dinamarca) x Malmo (Suécia) ou Vardar (Macedônia)

Linfield (Irlanda do Norte) ou Celtic (Escócia) x Dundalk (Irlanda) ou Rosenborg (Noruega)

Hapoel Beer-Sheva (Israel) ou Honved (Hungria) x Zalgiris Vilnius (Lituânia) ou Ludogorets Razgrad (Bulgária)

Viitorul Costanza (Romênia) x APOEL (Chipre) ou Dudelange (Luxemburgo)

Hibernians (Malta) ou Salzburg (Áustria) x Rijeka (Croácia) ou The New Saints (País de Gales)

Qarabag (Azerbaijão) ou Samtredia (Geórgia) x Sheriff (Moldávia) ou Kukesi (Albânia)

Partizan Belgrado (Sérvia) ou Buducnost Podgorica (Montenegro) x Olympiacos (Grécia)