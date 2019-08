Ajax encabeça clubes na briga por vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões

Semifinalista da última edição da Liga dos Campeões da Europa - caiu para o Tottenham -, o Ajax começa nesta terça-feira o último estágio antes de voltar à fase de grupos da competição. Em um dos seis confrontos que definirão as últimas vagas na principal etapa do torneio, o time holandês quer confirmar o seu favoritismo contra o APOEL Nicósia, do Chipre, em confronto que começa às 16 horas (de Brasília), fora de casa.

O Ajax inicia o duelo embalado pela classificação na fase anterior diante do PAOK, da Grécia. O time holandês arrancou um empate por 2 a 2 como visitante e sofreu para ganhar por 3 a 2 na volta, em Amsterdã. O APOEL, por sua vez, deixou para trás o Qarabag, do Azerbaijão.

Para esta temporada, o Ajax perdeu jogadores importantes na última janela de transferências - casos do meia Frenkie De Jong (negociado com o Barcelona) e o zagueiro Matthijs de Ligt (na Juventus) -, mas ainda conta com o talento do meia sérvio Tadic e do atacante brasileiro David Neres.

Também nesta terça-feira, a rodada de ida dos playoffs da Liga dos Campeões terá mais dois jogos: LASK (Áustria) x Brugge (Bélgica) e Cluj (Romênia) x Slavia Praga (República Checa). Na quarta, os confrontos são: Olympiakos (Grécia) x Krasnodar (Rússia), Young Boys (Suíça) x Estrela Vermelha (Sérvia) e Dínamo Zagreb (Croácia) x Rosenborg (Noruega).

O sorteio dos grupos da Liga dos Campeões será em 29 de agosto, na cidade de Montecarlo, no Principado de Mônaco. Os times que perderem nesta etapa do mata-mata entrarão na fase de grupos da Liga Europa, que será sorteada no dia seguinte.