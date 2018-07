Ajax goleia Lyon em casa e fica perto da final da Liga Europa

Ajax e Lyon protagonizaram um grande espetáculo nesta quarta-feira, no confronto de ida das semifinais da Liga Europa. Em um confronto aberto, disputado em Amsterdã, os holandeses aproveitaram melhor as inúmeras oportunidades construídas por ambos os lados e ficaram muito próximos da decisão do torneio continental, ao golear o rival francês por 4 a 1.

A goleada, no entanto, não traduz com exatidão o que foi o jogo. Nem tanto pelo número de gols marcados pelo Ajax, que poderia até ter feito mais se não fosse o goleiro Anthony Lopes, mas sim pela também ótima produção ofensiva do Lyon, que abusou das chances desperdiçadas e viu o goleiro Onana em dia bastante inspirado.

Mas independente das atuações das equipes, o fato é que o Ajax colocou um pé na decisão da Liga Europa. Para reverter o placar, o Lyon precisará ganhar por 3 a 0 ou por quatro gols de diferença na partida de volta, na França, que será disputada na quinta-feira da semana que vem.

E apesar de ter sido goleado, foi o Lyon que começou melhor nesta quarta, dominado a posse de bola e encurralando o Ajax. Mas os holandeses foram precisos para aproveitar dois erros do adversário e sair em vantagem. Aos 24, Ziyech cobrou falta da direita e Traoré subiu sozinho para marcar. Nove minutos depois, Lopes saiu jogando errado, Traoré tocou de cabeça e Dolberg finalizou para a rede.

Na etapa final, o Lyon foi ainda mais incisivo no ataque, mas mais uma vez foi castigado no contra-ataque holandês. Logo aos três minutos, Ziyech encontrou bom passe para Younes, que cortou o marcador e bateu, mascado. A bola foi lentamente para o gol. O terceiro gol embalou o Ajax, que foi ao ataque em busca do quarto gol. E quando o time holandês era amplamente superior, o Lyon diminuiu aos 20, com Valbuena, em chute colocado da entrada da área.

Então, o cenário se inverteu. O Lyon ganhou o ataque e perdeu pelo menos três oportunidades para diminuir, em grandes defesas de Onana. E quando o time francês parecia perto de marcar o segundo, o Ajax matou o jogo novamente com Traoré, que aproveitou cruzamento da esquerda de Ziyech para marcar.

Nos últimos minutos, o brasileiro David Neres ainda foi a campo pelo Ajax, mas pouco fez em campo. Se confirmarem a classificação na França, os holandeses vão encarar o vencedor da outra semifinal, entre Manchester United e Celta de Vigo, na decisão da Liga Europa.