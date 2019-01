Ajax x São Paulo: horário, onde assistir ao vivo e escalações

Ajax e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), em Orlando, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da Florida Cup, torneio amistoso. Veja mais informações da Florida Cup.

Ajax x São Paulo terá transmissão da TV Bandeirantes e do SporTV, além de acompanhamento em tempo real do Estado. Os holandeses, que empataram na estreia com o Flamengo no tempo normal, mas perderam nos pênaltis, ainda têm chances de serem campeões. Precisam vencer e torcer para não haver ganhador no duelo entre Flamengo e Eintracht Frankfurt-ALE – e terminar com melhor saldo de gols que os oponentes.

Já a equipe comandada por André Jardine, após perder para os alemães por 2 a 1 na quinta-feira, entra em campo apenas para cumprir tabela e realizar mais testes de olho na sequência da temporada. A tendência é o treinador repetir o que fez no primeiro jogo e escalar times distintos nos dois tempos da partida.

Escalações de Ajax x São Paulo

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Bruno Peres (Igor Vinícius), Arboleda, Anderson Martins (Bruno Alves) e Reinaldo; Hudson, Jucilei (Liziero) e Hernanes (Nenê); Helinho, Pablo (Diego Souza) e Everton. Técnico: André Jardine.

AJAX: Lamprou; Kristensen, Schuurs (Veltman), Magallán e Sinkgraven (Bakker); Eiting (Jensen), Gravenberch (De Witt) e Labyad; David Neres (Ekkelenkamp), Huntelaar (Traore) e Cerny (Lang). Técnico: Erik tem Hag.