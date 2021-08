Holandês Ajax lança terceiro uniforme em homenagem a Bob Marley; veja imagens

O Ajax divulgou nesta sexta-feira seu novo terceiro uniforme para a temporada 2021-2022. O traje faz homenagem ao cantor Bob Marley, principal ícone do reggae, estilo musical surgido na Jamaica no fim dos anos 60. Predominantemente preta, a camisa possui detalhes em verde, amarelo e vermelho — cores usadas em referência ao Rastafari, movimento religioso que ganhou popularidade com o cantor, morto em 1981. Shorts e meiões seguem o mesmo padrão.

O uniforme da equipe holandesa ainda possui um detalhe nas costas que faz menção à música "Three Little Birds", um dos grandes sucessos de Bob Marley. A música, inclusive, é o elo de ligação entre o cantor e a torcida do clube europeu.

A inusitada relação surgiu em 2008, durante um amistoso de pré-temporada entre Ajax e Cardiff City, empatado em 0 a 0, no País de Gales. Ao fim daquela partida, foi solicitado aos torcedores holandeses para permanecerem no estádio, enquanto os adeptos locais deixavam as arquibancadas. Para manter os visitantes entretidos, a música foi tocada nos alto-falantes, sendo recebida com danças e cantorias.

Mas a canção só foi adotada, de fato, pela torcida do Ajax em 2012, quando voltou a ser tocada durante um jogo do time holandês com o Manchester United, na Inglaterra, pela Liga Europa. Desde então, o hit virou uma espécie de hino não-oficial do clube. Ky-Mani Marley, um dos filhos do cantor, chegou a visitar o estádio do Ajax em 2018 e entoou a música junto com os torcedores locais.

