Ajax marca no fim e vence o esforçado Excelsior

O Ajax, ainda se recuperando da surpreendente derrota por 4 x 0 diante do Vitesse na Copa da Holanda na quinta-feira, deixou a emoção para os minutos finais neste domingo ao bater o Excelsior por 2 x 0 em partida do Campeonato Holandês.

O atual campeão vinha sofrendo com o Excelsior, que ocupa a parte de baixo da tabela, até que Mike van der Hoorn e Richairo Zivkovic saíram do banco de reservas para mudarem o jogo. O Ajax tinha mais posse de bola, mas não encontrava criatividade para furar a defesa bem fechada do time da casa.

Van der Hoorn abriu o placar aproveitando bola solta na área e Zivkovic assegurou os três pontos ao marcar seu primeiro gol na primeira divisão holandesa desde que deixou o Groningen para atuar no time de Amsterdã.

O Ajax é o vice-líder com 39 pontos em 17 partidas, quatro pontos atrás do PSV Eidhoven que goleou o Go Ahead Eagles por 5 x 0 no sábado.

O Feyenoord vem em terceiro com 31 pontos, após vencer o NAC Breda por 1 x 0 no domingo. Colin Kazim-Richards foi o autor do único gol da partida aos 30 minutos de jogo, o seu sétimo no campeonato nesta temporada.