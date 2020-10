Ajax massacra por 13 a 0 em maior goleada da história do Campeonato Holandês

O Ajax conseguiu um resultado histórico neste sábado: anotou a maior goleada da história do Campeonato Holandês ao aplicar nada menos que 13 a 0 no VVV-Venlo em jogo válido pela sexta rodada do torneio. Antony, atacante ex-São Paulo, teve participação importante no resultado.

Natural de Burkina-Faso, o atacante Lassina Traore, de 19 anos, foi o artilheiro da partida (e posteriormente eleito o craque do jogo) anotando cinco gols. Além de Traore, marcaram para o Ajax: Huntelaar (2), Ekkelenkamp (2), Lisandro Martinez, Blind e Tadic e Antony.

Antony ainda concedeu duas assistências e, mais importante, provocou a expulsão do zagueiro Christian Kum aos sete minutos do segundo tempo. Até então, o placar estava "apenas" em 4 a 0 e, depois disso, o Venlo pouco conseguiu resistir aos ataques do Ajax. Contudo, o placar poderia ter sido mais elástico: o goleiro Delano van Crooy ainda conseguiu fazer nove defesas.

Anteriormente, a maior goleada do futebol holandês também era do Ajax: em 1972, a equipe comandada por Johann Cruyff aplicou 12 a 1 no Vitesse, com quatro gols da então estrela da equipe.

Com o resultado, o Ajax assumiu a liderança do Campeonato Holandês com 15 pontos (e saldo de gols de 21), mas ainda pode ser ultrapassado pelo PSV, que tem cinco jogos e 13 pontos. Já o VVV-Venlo ocupa a décima colocação com cinco pontos.