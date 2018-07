Ajax proíbe seus torcedores de ir a jogos fora de casa contra rival

AMSTERDÃ - O Ajax anunciou nesta quinta-feira uma nova medida contra a violência da sua torcida. Por mais três anos, nenhum torcedor do clube poderá comparecer às partidas contra o arquirrival Feyenoord sempre que o jogo for fora de casa, em Roterdã. Medida semelhante durou cinco anos e foi encerrada em fevereiro.

Na ocasião, em 2009, a punição foi anunciada pelas diretorias dos dois clubes, após reunião na sede da Federação Holandesa de Futebol, e teve o respaldo das prefeituras locais. Dias antes, a policia de Amsterdã prendeu 30 torcedores do Feyenoord que estavam atirando garrafas nos arredores do estádio do Ajax.

A punição chegou ao fim no começo do ano e o Ajax liberou a ida de seus torcedores para a final da Copa da Holanda, domingo passado, contra o Zwolle, exatamente no estádio do Feyenoord. Os ultras do clube, porém, resolveram agir e causaram confusão, atirando sinalizadores em campo e atrasando a partida em cerca de meia hora.

Logo no dia seguinte o Ajax se reuniu com autoridades de Amsterdã e acertou a punição aos seus torcedores, comunicando o Feyenoord e a prefeitura de Roterdã. O clube também proibiu a presença da torcida organizada Vak 410, apontada como a responsável pela confusão, no jogo do próximo domingo, fora de casa, contra o Heracles Almelo, que deve dar o tetracampeonato holandês ao clube.