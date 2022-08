Ajax recusa proposta de R$ 416 milhões do Manchester United por Antony

Em busca de espantar a má fase vivida pelo clube nas últimas temporadas, o Manchester United segue atento ao mercado para trazer reforços ao técnico Erik ten Hag. Com isso, a equipe britânica entregou uma proposta de 80 milhões de euros, cerca de R$416 milhões, ao Ajax para contar com o brasileiro Antony, de acordo com o portal 'The Athletic'. A oferta, porém, foi prontamente recusada pelos holandeses que contam com o atacante para o restante da temporada.

Apesar do jogador já ter sinalizado interesse em jogar na Inglaterra, a negociação entre os clubes parece não avançar, já que o Ajax recusou todas as investidas do clube britânico até o momento. Como um plano alternativo, a direção do Manchester United demonstra interesse no atacante holandês Cody Gakpo, de 23 anos, do PSV.

Leia Também Manchester United acena com proposta de R$ 310 milhões para tirar Casemiro do Real Madrid

Com a permanência de Cristiano Ronaldo cada vez mais em xeque, a equipe inglesa busca se reforçar para a temporada. Além da busca em incrementar o setor ofensivo, o meio de campo é um setor que Erik ten Hag deseja melhorar e na visão do comandante, o volante brasileiro Casemiro, do Real Madrid, seria o nome ideal para isso. Segundo o jornal 'The Telegraph’, o clube inglês apresentou uma proposta de R$ 310 milhões pelo atleta de 30 anos.

Dentro dos gramados, o Manchester United largou mal no Campeonato Inglês, com duas derrotas em seus primeiros dois compromissos. A próxima partida da equipe está marcada para a próxima segunda-feira, contra o Liverpool, no Old Trafford.