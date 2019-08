Ajax suporta pressão do Apoel e empata sem gols na Liga dos Campeões

A rodada dos playoffs da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, não foi boa para os três times que atuaram em casa. No principal duelo, o Ajax foi até Nicósia, no Chipre, e conseguiu um empate sem gols com o Apoel. Agora, o tradicional clube holandês só precisa de uma vitória no jogo de volta para obter a vaga na fase de grupos da maior competição de clubes do continente.

O time cipriota não se intimidou diante da força do adversário e buscou a vitória durante os 90 minutos. Conseguiu bola na trave e obrigou o goleiro Andre Onana a se tornar o principal destaque do jogo, ao fazer belas defesas. O time holandês foi semifinalista na última edição da competição.

Em Gruia, na Romênia, o Slavia Praga, da República Checa, conseguiu um triunfo importante, ao superar o CFR Cluj por 1 a 0. O gol marcado por Lukas Masopust, aos 28 minutos do primeiro tempo, foi uma pintura. Após cobrança de escanteio pela esquerda, o camisa 28 pegou de primeira, de fora da área, e surpreendeu o goleiro Giedrius Arlauskis.

O Cluj pressionou, principalmente na segunda etapa, e teve a chance do empate, aos 33 minutos. O canhoto Billel Omrani, que foi derrubado dentro da área, cobrou fraco e à meia altura. Ondrej Kolar acertou o canto e fez boa defesa.

APOEL & Ajax battle it out #UCL pic.twitter.com/oFzsfBeZn6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 20, 2019

Mesmo resultado obteve o belga Brugge, em Linz, na Áustria, diante do LASK. O único gol do jogo foi marcado por Hans Vanakam, de pênalti. O camisa 10 bateu forte no canto direito do goleiro Schlager, que pulou, mas não alcançou a bola.

Como o gol saiu logo aos dez minutos, os austríacos foram para o ataque e criaram boas chances, principalmente com Rene Renner. O Brugge também foi perigoso nos contra-ataques, mas não conseguiu mais vazar Schlager.

No dia 28, quarta-feira da próxima semana, os três duelos vão se repetir com a mudança do mando de campo. Nesta quarta-feira mais três jogos estão previstos: Olympiacos (GRE) x Krasnodar (RUS), Young Boys (SUI) x Estrela Vermelha (SRB) e Dínamo Zagreb (CRO) x Rosenborg (NOR).