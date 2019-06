Ajax traz de volta o atacante Promes, do Sevilla, por R$ 68,3 milhões

A diretoria do Ajax anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do atacante Quincy Promes, do Sevilla. O jogador, que já disputou 38 partidas pela seleção holandesa, vai assinar um contrato de cinco anos, com início em 1º de julho, e custou 15,7 milhões de euros (cerca de R$ 68,3 milhões, pela cotação atual).

Promes, de 27 anos, fez parte das categorias de base do Ajax, mas não chegou a jogar pelo time principal. O atleta atuou pelo clube holandês FC Twente antes de se transferir para o Spartak Moscou e depois para o Sevilla, da Espanha.

Se o atacante retorna ao Ajax, o meio-campista Frenkie de Jong já deixou o clube, negociado para o Barcelona. Outros jogadores devem sair do time holandês, campeão nacional e da Copa da Holanda na última temporada europeia, na qual também realizou grande campanha na Liga dos Campeões ao alcançar as semifinais, sendo eliminado pelo Tottenham.

Na semana passada, o clube holandês anunciou a renovação de contrato com Erik ten Hag. O treinador, de 49 anos, estendeu a sua relação com o clube de Amsterdã para comandá-lo até o final da temporada 2021/2022.