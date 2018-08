Ajax vence Dínamo de Kiev e fica próximo da fase de grupos da Liga dos Campeões

O Ajax derrotou o Dínamo de Kiev por 3 a 1 nesta quarta-feira e encaminhou a classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida de volta válida pelos playoffs da competição acontecerá na próxima terça-feira, na Ucrânia, e o time holandês avança mesmo perdendo por um gol de diferença.

A vitória conquistada em Amsterdã foi garantida na etapa inicial. Donny van de Beek abriu o placar logo aos dois minutos. Os visitantes esboçaram uma reação ao deixar tudo igual com Kedziora, com 15. No entanto, o Ajax fez valer o mando de campo e conseguiu o triunfo com gols de Ziyech, aos 35, e com Dusan Tadic, aos 43.

Ainda nesta quarta-feira o AEK Atenas bateu o Vidi por 2 a 1, fora de casa, em duelo realizado em Budapeste, na Hungria. Os visitantes se aproveitaram de atuar com um jogador a mais desde os 23 minutos do primeiro tempo, quando Huszti foi expulso. A vitória veio com gols de Klonaridis e Bakasetas. O Vidi descontou com Lazovic.

O Young Boys, da Suíça, empatou por 1 a 1 com o Dínamo Zagreb, em casa. A equipe anfitriã saiu na frente com Mbabu, mas os visitantes empataram com Orsic. Os playoffs da Liga dos campeões contam com seis jogos no total.

Na terça-feira, o PSV Eindhoven derrotou o BATE Borisov por 3 a 2, fora de casa, e também ficou mais perto da vaga. Quem se complicou foi o Benfica, que empatou em casa com o PAOK por 1 a 1. O Estrela Vermelha, sem seus domínios, empatou sem gols com o Salzburg.

Confira as datas e horários dos jogos de volta dos playoffs da Liga dos Campeões:

Terça-feira, às 16h (de Brasília)

Dínamo Kiev x Ajax

AEK x Vidi

Dínamo Zagreb x Young Boys

Quarta-feira, às 16h

PAOK x Benfica

PSV Eindhoven x BATE

Salzburg x Estrela Vermelha.