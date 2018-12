Ajax x Bayern de Munique: onde assistir e horário do jogo pela Liga dos Campeões

Ajax e Bayern de Munique fazem um confronto direto pela liderança do Grupo E da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, às 18h (horário de Brasília), na Amsterdã Arena. Os alemães lideram a chave com 13 pontos, dois a mais que os holandeses.

Ajax x Bayern terá transmissão do canal Space. As duas equipes estão invictas no torneio e na segunda rodada, se enfrentaram e a partida acabou empatada por 1 a 1. O Ajax vem de uma sequência de 15 jogos sem perder e com direito a algumas goleadas. Na última rodada, por exemplo, derrotou fora de casa o Zwolle por 4 a 1, pelo Campeonato Holandês.

Já o Bayern também curte um bom momento e na última rodada da Liga dos Campeões, goleou o Benfica por 5 a 1, em casa. No Alemão, superou o Nuremberg por 3 a 0 e joga por um empate para assegurar a ponta da tabela.