Ajax x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Florida Cup

Ajax e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, às 22h (horário de Brasília), no Orlando City Stadium, pela primeira rodada da Florida Cup, torneio amistoso disputado na Flórida, nos Estados Unidos.

Ajax x Flamengo terá transmissão do SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. O torneio amistoso contará com a presença das duas equipes, além de São Paulo e Eintracht Frankfurt, que também se enfrentam nesta quinta-feira.

O zagueiro Rodrigo Caio, contratado do São Paulo, deve ser uma das novidades da equipe carioca, que não terá a presença do atacante Gabriel Barbosa, já que o ex-atleta do Santos ficou no Rio de Janeiro para passar por exames médicos e não disputará o torneio.