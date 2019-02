Ajax x Real Madrid: onde assistir ao vivo a partida pela Liga dos Campeões

Ajax e Real Madrid abrem um dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília), na Arena Amsterdam, na Holanda. A partida de volta acontece no dia 5 de março, em Madrid.

Onde assistir Ajax x Real Madrid?

A partida terá a transmissão do Facebook do Esporte Interativo e acompanhamento em tempo real do Estado. As duas equipes ocupam a segunda colocação em seus campeonatos nacionais e também terminaram a fase de grupos da Champions com a mesma pontuação (12 para cada lado).

A diferença, entretanto, foi a posição. O Ajax terminou em segundo no Grupo E. A classificação foi: Bayern de Munique (14), Ajax (12), Benfica (7) e AEK Atenas (0). Já o Real Madrid terminou na ponta do Grupo G, com 12 pontos, seguido pela Roma (9), Viktoria Plzen (7) e CSKA Moscou (7).

Na última rodada do Campeonato Holandês, o Ajax perdeu fora de casa por 1 a 0 para o Heracles. Já o Real Madrid derrotou o rival Atlético de Madrid por 3 a 1, pelo Campeonato Espanhol, com direito a um golaço marcado pelo brasileiro Casemiro.