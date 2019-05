Ajax x Tottenham: onde assistir ao vivo e horário da partida

Ajax e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), na Arena Johan Cruijff, em Amsterdã, pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões. No primeiro jogo, os holandeses venceram por 1 a 0, na Inglaterra, e jogam pelo empate para chegar na decisão.

Onde assistir ao vivo Ajax x Tottenham?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT e online pelo Facebook do Esporte Interativo , além de acompanhamento em tempo real do Estado .

O Ajax, que conta com a excelente fase de David Neres, trava uma bela disputa com o PSV pelo título do Campeonato Holandês. Ambos estão com 80 pontos, faltando duas rodadas para o término da competição. E para motivar ainda mais, os holandeses golearam o Willem II por 4 a 0, no domingo, e conquistaram a Copa KNVB (a Copa da Holanda).

O Tottenham briga pela terceira colocação do Campeonato Inglês. Enquanto City e Liverpool disputam o título, a equipe de Mauricio Pochettino aparece na quarta colocação com 70 pontos, um a menos que o Chelsea, restando uma rodada para o término da competição.

Saiba como ver outros jogos da semana:

TERÇA-FEIRA

Liverpool x Barcelona (Liga dos Campeões)

Zamora x Atlético-MG (Libertadores)

River Plate x Internacional (Libertadores)

QUARTA-FEIRA

Peñarol x Flamengo (Libertadores)

Grêmio x Universidad Católica (Libertadores)

Palmeiras x San Lorenzo (Libertadores)

Cruzeiro x Emelec (Libertadores)