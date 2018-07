Al-Ahli garante permanência de Everton Ribeiro e frustra times brasileiros

Os times brasileiros que desejam contar com o talento do meia Everton Ribeiro terão que esperar. Pelo menos foi isso que garantiu o Al-Ahli. Em entrevista a uma rede de televisão dos Emirados Árabes Unidos, o presidente interino do conselho do clube garantiu que o jogador seguirá vestindo as cores da equipe.

"O Everton Ribeiro vai permanecer no Al-Ahli. Não temos qualquer negociação em andamento no momento e não estamos interessados em novas peças porque não achamos que encontraremos material bruto melhor do que temos disponível no elenco do Al-Ahli", disse Khalifa Suleiman em entrevista à MBC.

A manifestação de Suleiman vai contra o desejo de diversos clubes brasileiros, mas também do próprio Everton Ribeiro. Em entrevista ao Estado de S. Paulo no último dia 23, o empresário Robson Ferreira deixou claro a vontade de seu atleta de retornar ao País.

"Ele vai voltar ao futebol brasileiro. Já colocamos a proposta na mesa do presidente e o Everton já deixou claro o seu desejo que a partir de agora quer voltar ao futebol brasileiro. Ele está com saudade do calor da torcida e da dinâmica do futebol brasileiro. O negócio está adiantado e estamos trabalhando exaustivamente pela transferência ainda nesta janela", disse na época.

Na mesma entrevista, Robson não especificou o clube que estaria mais próximo de ter o meia, mas elogiou São Paulo e Palmeiras. "Não posso citar nomes para não atrapalhar a negociação. Mas o que posso te dizer é que Palmeiras e São Paulo são dois grandiosos clubes e seria um sonho para o Everton Ribeiro jogar um dia em agremiações desta grandeza."

Além dos dois rivais paulistas, Cruzeiro e Flamengo estariam interessados na contratação do jogador. O fato é que Everton Ribeiro sonhava em retornar ao Brasil também para ficar mais próximo dos olhares de Tite, já que almeja uma nova oportunidade na seleção.

Revelado nas divisões de base do Corinthians, onde chegou a atuar como lateral-esquerdo, Everton Ribeiro passou pelo São Caetano antes de se destacar no Coritiba. Seu auge, no entanto, foi vestindo a camisa do Cruzeiro nas temporadas 2013 e 2014, conquistando o bicampeonato brasileiro nestes anos e sendo eleito o melhor jogador da competição em ambas as ocasiões.