Al-Ahli muda proposta por Osvaldo e São Paulo trava negociação

As negociações entre São Paulo e Al-Ahli, da Arábia Saudita, para a venda do atacante Osvaldo retrocederam nas últimas horas desta quarta-feira. Isso porque os árabes resolveram mudar a proposta original e ofereceram cerca de R$ 5 milhões pelo jogador, ao invés dos R$ 6 milhões iniciais.

A atitude irritou a diretoria são-paulina, que já dava como certa a transferência do jogador, cujo vínculo vencerá no fim do ano, e as conversas foram suspensas temporariamente. O clube quer que o valor original seja mantido e pressiona os árabes para isso. "Temos corrido bastante atrás da negociação nos últimos dias. Agora vamos deixar a negociação correr um pouco atrás da gente", afirmou um dirigente.

Osvaldo vem treinando normalmente com os companheiros no CCT da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, mas já manifestou o desejo de se transferir por julgar que terá poucas oportunidades na temporada e pela chance de ganhar um salário que dificilmente receberia em qualquer clube do Brasil.