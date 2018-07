Al Ahly é campeão africano e entra na rota do Corinthians no Mundial

TÚNIS - O Al Ahly, do Egito, entrou na rota do Corinthians ao conquistar neste sábado a Liga dos Campeões da África. Com o título, a equipe garantiu vaga no Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro, no Japão.

O time egípcio enfrentará nas quartas de final da competição o vencedor do confronto entre Auckland City, equipe da Nova Zelândia campeã da Oceania, e o campeão japonês (ainda indefinido). A partida será dia 9 de dezembro, em Toyota. Quem passar encara o Corinthians, dia 12, também em Toyota.

Na outra chave do Mundial, o vencedor do jogo entre Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e Monterrey, do México, enfrenta o Chelsea na semifinal.

O Al Ahly conquistou a Liga dos Campeões da África após bater o Espérance, da Tunísia, em Túnis, por 2 a 1. Atual campeão, o Espérance era favorito e jogava com a vantagem do empate sem gols – a primeira partida da decisão, em Alexandria, terminou 1 a 1. Tite, técnico do Corinthians, inclusive, apostava em vitória do time tunisiano no jogo deste sábado.

Gedo abriu o placar para o Al Ahly aos 43 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Soliman ampliou aos 18. Somente no finalzinho, aos 41 minutos, é que o Espérance diminuiu com Ndjeunk.

O título do Al Ahly veio na base da superação. Em fevereiro, durante uma partida contra o Al-Masry no estádio de Porto Said, ao norte do país, milhares de torcedores invadiram o campo e entraram em confronto. 79 pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas. A tragédia provocou a paralisação completa do futebol no Egito e prejudicou a preparação da equipe.

Foi o sétimo título africano do Al Ahly. As outras conquistas foram em 1982, 1987, 2001, 2005, 2006 e 2008. Em 2006, o Al Ahly enfrentou o Internacional no Mundial. Perdeu por 2 a 1, gols de Alexandre Pato e Luiz Adriano. Abou Tarika marcou para o Al Ahly. O time ficou com o terceiro lugar após bater o América, do México, por 2 a 1.