Al Ahly promete brigar por vitória e orgulho no Mundial

TOYOTA - Campeão da Liga dos Campeões da África neste ano, o Al Ahly chega ao Mundial de Clubes como um dos azarões, mas se engana quem pensa que eles vão se contentar somente em passar da primeira partida. Possíveis adversários do Corinthians na semifinal, os egípcios prometem lutar por vitória em todos os jogos e querem deixar seu país orgulhoso na competição.

"Estamos com a mente totalmente livre desta vez. Vencemos a Liga dos Campeões apesar de tudo e queremos fazer o máximo enquanto estivermos no Japão. A atmosfera nos envolve na competição. Vamos jogar para tentar vencer todos os jogos e espero que possamos deixar a África e o Egito orgulhosos", declarou o zagueiro Hossam Ghaly, em entrevista publicada neste sábado no site da Fifa.

Ex-jogador do Derby County e do Tottenham, Ghaly não escondeu o desejo de enfrentar o Chelsea no Japão, até porque isso significaria que o Al Ahly estaria na final. Para atuar diante dos ingleses, no entanto, o time egípcio precisa passar pelo Sanfrecce Hiroshima, neste domingo, e pelo Corinthians, na quarta-feira que vem.

"Você se sente com vontade de desempenhar um bom futebol no Japão e mal posso esperar para ver isto com meus olhos. Adoraria enfrentar o Chelsea, especialmente porque estaríamos em uma final. Joguei contra eles quatro vezes na Inglaterra: três com o Tottenham e uma com o Derby County. Espero que a quinta seja no Japão, com as cores do Al Ahly", afirmou.