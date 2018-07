Al Ahly tem história marcada por luta pela democracia

O Corinthians, que tem como um dos pontos altos de sua história a Democracia Corintiana, vai enfrentar hoje uma equipe que também é marcada pela luta pela democracia. A torcida do Al Ahly, clube mais vitorioso do futebol africano, teve participação ativa na queda do ditador egípcio Hosni Mubarak, em 2011.

Mohamed Aboutrika, maior ídolo da torcida do Al Ahly, deixou bem claro qual é o principal objetivo do time em seu quarto Mundial: “Não temos a obrigação de vencer o Corinthians, um grande nome no mundo do futebol. Nossa missão é espalhar alegria entre o povo do Egito, especialmente os familiares dos torcedores mortos em Port Said”, disse o meia, autor de um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Sanfrecce Hiroshima, no domingo.

A frase de Aboutrika se refere à batalha pela democracia no Egito e à tragédia que vitimou integrantes do “bando de loucos” do Cairo. Durante os protestos da Primavera Árabe, que levaram à deposição de Mubarak, a Ultras Ahlawy, torcida organizada do Al Ahly, conduzia grupos de centenas de pessoas à Praça Tahrir, epicentro das manifestações.

Em fevereiro deste ano, durante uma partida contra o Al Masry no estádio da cidade de Port Said, a torcida do Al Ahly sofreu um ataque de grupos rivais armados. As forças de segurança presentes no estádio nada fizeram e 79 torcedores do time da capital acabaram mortos.

O incidente foi tratado inicialmente como uma briga de torcidas, mas não tardou a aparecer a verdade: o ato de violência contra os torcedores do Al Ahly havia sido orquestrado por grupos pró-Mubarak. O massacre seria uma vingança pela postura dos Ultras Ahlawy durante as manifestações. Aboutrika foi um dos primeiros a levantar as dúvidas: “As forças de segurança abandonaram o estádio”, disse ele. “Ninguém nos protegeu.”

Milhares de torcedores foram à estação de trens da capital para receber os corpos dos assassinados e protestos foram realizados em diversos pontos da cidade. Pouco mais de um mês após a tragédia, a Federação Egípcia de Futebol decidiu cancelar o campeonato nacional deste ano.

Multidão de torcedores.

Apenas três anos mais velho do que o Corinthians - foi fundado em 1907 -, o Al Ahly tem uma torcida gigantesca, estimada em 50 milhões de pessoas (maior do que a corintiana, portanto).

Para acomodar melhor a torcida, o clube deixou de usar seu estádio, o Mokhtar El Tetsh, e passou a mandar suas partidas no Estádio Internacional do Cairo, com capacidade para 75 mil torcedores. Entretanto, construir uma nova arena, como está fazendo o clube paulista, não está nos planos dos egípcios.