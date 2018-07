Al Ahly vai à semi do Mundial contra Corinthians; Monterrey enfrenta Chelsea O clube mexicano Monterrey obteve uma vitória impressionante de 3 x 1 sobre o sul-coreano Ulsan Hyundai neste domingo, garantindo uma vaga na semi-final do Mundial de Clubes com o inglês Chelsea. O egípcio Al-Ahly bateu o Sanfrecce Hiroshima, campeão da liga japonesa, por 2 x 1 também neste domingo e será o rival do Corinthians na outra semi-final em Toyota na quarta-feira.