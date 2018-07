Al Ahly vence e será rival do Corinthians no Mundial

Os jogadores do Corinthians tiveram que suportar a neve e o intenso frio de Toyota para ir ao estádio e analisar o primeiro adversário da equipe. E viram um time com bons nomes do meio para frente, mas com uma defesa lenta que permitiu muitas oportunidades ao Sanfrecce, que não aproveitou as diversas oportunidades que teve na frente do goleiro Ekramy.

O Al Ahly começou o jogo deste domingo se lançando ao ataque e quase marcou logo aos dois minutos. Gedo recebeu lançamento longo de Fathy e, de frente para o gol, tocou para fora. No lance, acabou batendo seu joelho na cabeça do goleiro Shusaku Nishikawa, que precisou ser substituído por Takuya Masuda.

Apenas 11 minutos depois, o time egípcio abriu o placar. Nagib recebeu enfiada de bola pelo lado direito, passou pelo marcador, chegou à linha de fundo, levantou a cabeça e rolou para a marca do pênalti. Hamdi se posicionou bem e, sozinho, tocou para o gol vazio.

O gol acordou o Sanfrecce, que já não podia mais ficar só se defendendo. Desta forma, a equipe foi para cima e teve sua primeira chance de gol aos 24 minutos. Takahagi bateu falta de longe, a bola desviou na barreira e sobrou para Mizumoto, que só não marcou porque Ekramy estava esperto e saiu bem do gol.

A chance mostrou para a equipe japonesa que o empate era possível, e ele aconteceu sete minutos depois. Após cobrança de escanteio a zaga do Al Ahly afastou mal, Mikic aproveitou e tocou de cabeça para Sato, que bateu de primeira. Ekramy desta vez foi estabanado para a bola e acabou aceitando.

A virada quase aconteceu aos 36 minutos, quando Mikic recebeu pela direita e tocou no meio para Takahagi, que chegou desequilibrado para a bola e tocou torto de joelho. Cinco minutos depois, mais uma incrível oportunidade perdida pelo Sanfrecce, que tabelou pelo meio da zaga adversária. Aoyama saiu sozinho, de frente para o gol, mas preferiu tocar para Sato e o passe foi interceptado.

As chances perdidas pelo Sanfrecce fariam falta e logo na volta para o segundo tempo o Al Ahly voltou a ficar em vantagem. Aos 11 minutos, o veterano Aboutrika, de 34 anos, recebeu lançamento pela direita, ganhou na disputa de corpo com o zagueiro e saiu de frente para o gol. Tranquilo, apenas tirou de Masuda para marcar.

Ao contrário do que aconteceu no primeiro tempo, o gol acuou o Sanfrecce, que só voltaria a incomodar aos 23 minutos, após cruzamento que Sato não alcançou. Do outro lado, Aboutrika ia comandando o meio de campo do Al Ahly e ditando o ritmo do jogo.

Aos 35 minutos aconteceu o lance que definiu a partida. Em uma ótima enfiada de bola, Morisaki achou o atacante Sato sozinho. O artilheiro do último Campeonato Japonês arrancou sozinho da intermediária, teve tempo de ajeitar o corpo e bater de esquerda, mas errou o alvo e jogou para fora a última chance do Sanfrecce.

FICHA TÉCNICA:

SANFRECCE HIROSHIMA 1 X 2 AL AHLY

SANFRECCE HIROSHIMA - Shusaku Nishikawa (Takuya Masuda); Mizumoto, Chiba e Ryota Moriwaki (Seok-Ho); Yojiro Takahagi, Mikic, Aoyama, Koji Morisaki, Kazu Morisaki e Kohei Shimizu (Yamagishi); Hisato Sato. Técnico: Hajime Moriyasu.

AL AHLY - Sherif Ekramy; Gomaa, Nagib e Fathi; Ashour, Said, Ghaly (Aboutrika), Kenawy e Soliman (Barakat); Hamdi (Trezeguet) e Gedo. Técnico: Hossam El Badry.

GOLS - Hamdi, aos 13, e Hisato Sato, aos 31 minutos do primeiro tempo. Aboutrika, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kazu Morisaki (Sanfrecce); Soliman, Ashour, Trezeguet, Gomaa (Al Ahly).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

ÁRBITRO - Carlos Vera (Fifa/Equador).

LOCAL - Toyota Stadium, em Toyota (Japão).