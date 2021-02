Al Duhail derrota Ulsan Hyundai e conquista 5º lugar do Mundial de Clubes

O Al Duhail derrotou o Ulsan Hyundai por 3 a 1 neste domingo e ficou com a quinta colocação no Mundial de Clubes, disputado em Doha, no Catar. O time árabe construiu a vitória com gols de Edmilson Jr, Muntari e Almoez Ali. Dudu, ex-Palmeiras, teve ótima exibição e deu a assistência para o segundo gol. Yoon Bit-Garam diminuiu para os sul-coreanos.

O Al Duhail, que perdeu nas quartas de finais para o Al Ahly, foi superior em boa parte da partida realizada no estádio Al Rayyan e apitada pela árbitra brasileira Edna Alves. Com muita movimentação no ataque, o time local catariano deu trabalho para o adversário e foi mais consistente.

O primeiro gol saiu dos pés de Edmilson Jr, aos 21 minutos do primeiro tempo. O atacante filho de brasileiro, mas com nacionalidade belga, finalizou colocado da entrada da área no canto esquerdo do goleiro para abrir o placar. Àquela altura, ele já era o melhor jogador de sua equipe e quem havia levado mais perigo.

Na volta do intervalo, o Al Duhail foi castigado pelas chances perdidas e levou o empate.

Em jogada de cruzamento na área do time árabe, a bola sobrou para Yoon Bit-Garam, que bateu prensado. A bola encobriu o zagueiro Benatia e morreu no fundo do gol aos 17 minutos. Foi a primeira finalização na etapa final do time sul-coreano, que, porém, não conseguiu sustentar a igualdade.

Quatro minutos depois, Dudu apareceu para dar linda assistência por elevação para Muntari, que acabara de entrar, pegar de primeira na área e recolocar a equipe local em vantagem. Aos 36 minutos, o Al Duhail sacramentou o triunfo e a conquista do quinto lugar com Almoez Ali, que driblou o zagueiro e concluiu por entre as pernas de Hyun-Woo.

Os finalistas começam a ser definidos neste domingo. Logo mais, o Palmeiras enfrenta o Tigres, do México, no Education City. Na segunda-feira, o Bayern de Munique encara o Al Ahly. Os vencedores dos confrontos se encontram na grande decisão, marcada para a próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília).