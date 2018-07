Al Hilal pressiona Fla e anuncia volta de Thiago Neves

O Al Hilal alegou em seu site oficial que o Flamengo não cumpriu um acordo estabelecido quando do início do empréstimo de um ano de Thiago Neves, firmado no começo de 2011. E parece disposto a impedir que o atleta fique no clube carioca.

O empresário do jogador, Léo Rabello, tentou minimizar a ação do Al Hilal e disse que existe um jogo de cena em curso. Para o agente, o Flamengo ainda vai chegar a um acordo com a diretoria do clube árabe e Thiago Neves continuará no Rio.