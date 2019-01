Al-Ittihad oficializa contratação do goleiro Marcelo Grohe

A passagem de Marcelo Grohe como jogador do Grêmio chegou oficialmente ao fim nesta quarta-feira. Em negociação que havia sido encaminhada na semana passada, o goleiro, de 31 anos, foi oficializado como reforço do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, que o adquiriu por cerca de US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões).

Marcelo Grohe está na Arábia Saudita, onde realizou exames médicos e ainda faz tratamento para se recuperar de uma lesão no punho direito, sofrida nas semifinais da Copa Libertadores entre Grêmio e River Plate. E o goleiro assinou um contrato válido por três anos e meio com o Al-Ittihad.

"Gostaria de dizer que é uma alegria muito grande em vestir essa camiseta, fazer parte dessa história. Estou feliz, contente com a oportunidade. Espero ser muito feliz com vocês. Força Al-Ittihad", disse Grohe, em mensagem divulgada pelas redes sociais do time saudita.

Ele tinha contrato com o Grêmio até o fim de 2020. Grohe iniciou a sua carreira nas divisões de base do clube e disputou 408 jogos, tendo sido o segundo goleiro que por mais tempo permaneceu entre os profissionais do clube - 12 anos -, atrás apenas do lendário Eurico Lara, que defendeu o time de 1920 a 1935.

Nesse período, Grohe faturou quatro títulos do Campeonato Gaúcho (2006, 2007, 2010 e 2018), um da Copa do Brasil (2016), um da Copa Libertadores (2017), em que fez uma histórica defesa contra o equatoriano Barcelona, nas semifinais, e um da Recopa Sul-Americana (2018).