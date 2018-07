Al-Qaeda desmente ameaça de atentados durante a Copa

A Al-Qaeda no Iraque negou as informações divulgadas pelas autoridades iraquianas, que afirmaram que o grupo terrorista supostamente planejava realizar atentados na África do Sul durante a Copa do Mundo, após a detenção de dois de seus dirigentes.

"Desmentimos todas estas informações taxativamente", assegura o grupo em uma nota publicada nesta terça-feira em vários sites islamitas e intitulada "Desmentido das novas alegações do Governo [iraquiano] da 'Zona Verde'", em Bagdá.

"Ninguém pensava que a imaginação destes [do Governo iraquiano] e suas ambições de segurança se estendessem a Johanesburgo e ao Mundial da África do Sul", diz o texto, assinado pelo Ministério de Informação do "Estado Islâmico do Iraque", grupo dominado pela Al-Qaeda.

No último dia 17, o porta-voz do Plano de Segurança de Bagdá, o general Qasim Atta, anunciou em entrevista coletiva a detenção de dois responsáveis da Al-Qaeda no Iraque, um argelino e outro de nacionalidade saudita, que supostamente tinham ventilado a possibilidade de realizar atentados durante o Mundial em coordenação com o "número dois" da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.

"Os mentirosos do Governo da Zona Verde anunciaram recentemente uma série de conquistas de segurança, em alguns dos quais alegaram que tinham detido pessoas que descreveram como dirigentes e emires do Estado Islâmico do Iraque", acrescenta a nota.