Al-Qaeda do Iraque nega plano para atacar durante Copa O Estado Islâmico do Iraque, braço da Al-Qaeda no país, negou nesta terça-feira que esteja planejando ataques durante a Copa do Mundo na África do Sul. O grupo qualificou como "fantasias" as alegações de que estaria tramando essas ações, após denúncias feitas pelo governo local.