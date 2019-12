Al-Saad x Espérance Tunis: onde assistir ao jogo pelo Mundial de Clubes

Al-Sadd x Espérance Tunis se enfrentam em jogo válido pelo quinto lugar do Mundial de Clubes da Fifa. A partida será realizada no estádio Khalifa Internacional, às 11h30 (horário de Brasília), e o torcedor pode assistir ao jogo pela TV fechada e online.

Al-Sadd x Espérance Tunis: onde assistir

Al-Sadd x Espérance Tunis terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV. Também é possível assistir online pelo SporTV Play.

As duas equipes perderam nas quartas de final. O Al-Saad foi derrotado por 3 a 2 pelo Monterrey, do México. Já o Espérance foi derrotado por 1 a 0 pelo Al Hilal. Com isso, os dois times jogam pelo quinto lugar e também para ganhar uma premiação maior da Fifa.