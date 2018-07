Al Wasl faz cobranças após Maradona ameaçar sair

Em um comunicado emitido nesta segunda-feira, o Al Wasl revelou que ocorreu no domingo um encontro entre o treinador e o diretor executivo Marwan Bin Beyat. O clube acrescentou que avisou a Maradona para se concentrar no objetivo de deixar o time "na melhor posição possível" no final da temporada.

O dirigente também pediu a Maradona para "levantar a moral da equipe". A conversa terminou com um desejo mútuo de fazer todo o possível para os melhores interesses do clube", disse o comunicado.

O Al Wasl está em quinto lugar no campeonato nacional, nove pontos atrás do líder Al Ain. Maradona assinou um contrato de dois anos com o clube em 2011. Na semana passada, o astro argentino ameaçou deixar o clube ao término da atual temporada se o clube não contratar jogadores que possam levar o time a briga pelo título nacional.