Alaba deixará Bayern de Munique após 13 anos e pode reforçar Real Madrid

Um dos jogadores mais versáteis do elenco do Bayern de Munique, David Alaba confirmou nesta terça-feira que vai deixar o clube ao fim da temporada europeia, finalizando uma trajetória de 13 anos defendendo a equipe alemã. O jogador, que atua como lateral-esquerdo, zagueiro e até meio-campista, pode virar o novo reforço do Real Madrid.

"Decidi que, depois desta temporada, eu queria fazer algo novo, deixar o clube. Não foi uma decisão fácil porque estou aqui há 13 anos e este clube está no meu coração", disse o jogador de 28 anos, sem revelar seu destino. "Esta decisão ainda não foi tomada. Mas eu queria um desafio para desenvolver como um jogador dentro e fora do campo. Quero sair da minha zona de conforto.

O austríaco, contudo, indicou que seu futuro deve ser num clube grande, possivelmente do Campeonato Inglês, principalmente Liverpool e Chelsea, caso não haja acerto com o Real. De acordo o jornal espanhol Mundo Deportivo, ele teria pedido ao clube de Madri um contrato de cinco anos e um salário de 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões) por temporada.

"O que influenciará minha decisão é onde eu posso continuar jogando um futebol de sucesso", afirmou o jogador, admitindo que está em negociação com alguns clubes, sem revelar os nomes.

O anúncio da saída de Alaba acontece apenas dois dias depois de o Bayern contratar o zagueiro francês Dayot Upamecano, junto ao RB Leipzig. Ele deve ser o substituto imediato do jogador austríaco no atual campeão europeu - Alaba vinha atuando mais na defesa nos últimos meses.

Alaba deixará o Bayern com um belo currículo de conquistas. Já foram nove títulos do Campeonato Alemão - o décimo pode vir antes de sua saída -, seis troféus da Copa da Alemanha e dois da Liga dos Campeões, em 2013 e no ano passado.