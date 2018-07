Alaba desfalcará a Áustria em duelo contra a Rússia nas Eliminatórias da Eurocopa

O técnico da seleção austríaca, Marcel Koller, afirmou nesta segunda-feira que se encontrou com o diretor esportivo do clube alemão, Matthias Sammer, antes de decidir pela não convocação do atleta para este confronto, o que o treinador considerou ser "a melhor solução para ele (Alaba)".

Koller ainda acrescentou que "ainda que isso seja duro para a seleção", pelo fato de Alaba ser um dos principais nomes do futebol da Áustria, "é importante pensar na saúde do jogador". E, embora amarguem este desfalque de peso, os austríacos hoje têm situação confortável nas Eliminatórias da Eurocopa, na qual ocupam a liderança do Grupo G, com 13 pontos, enquanto a Suécia é vice-líder, com nove, e a Rússia vem logo atrás, em terceiro, com oito.