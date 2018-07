Alaba lesiona o joelho direito e não enfrenta Brasil em amistoso

Apesar da classificação garantida para a próxima fase da Liga dos Campeões, nem todas as notícias são boas no Bayern de Munique. Na vitória da equipe alemã por 2 a 0 frente a Roma nesta quarta feira, na Allianz Arena, o lateral David Alaba machucou o joelho e deve desfalcar o time por dois meses.

Em comunicado em seu site oficial, o Bayern de Munique informa que o austríaco lesionou o ligamento do joelho e ficará afastado por "várias semanas". "David é um jogador completo, que pode jogar em todas as posições. Espero que ele esteja de volta depois do Natal. Sua flexibilidade é muito importante para o nosso jogo", disse o técnico Pep Guardiola após a partida que garantiu o Bayern na liderança do Grupo E, com 12 pontos.

David Alaba fará novos exames nesta quinta para definir a gravidade da lesão e o tempo de parada. Mas é certo que o jogador Alaba não participará do amistoso contra a seleção brasileira no próximo dia 18, em Viena. Convocado pelo técnico Marcel Koller na última terça-feira, Alaba, eleito o melhor atleta de seu país, também vai perder a partida contra a Rússia, válida pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016.

Alaba é mais um jogador que desfalca o Bayern de Munique até o fim do ano. Além do lateral-esquerdo, que nesta temporada vem atuando como zagueiro, o técnico Pep Guardiola também não conta com Thiago Alcântara, Bastian Schweinsteiger, Javi Martínez e Claudio Pizarro, que também se encontram em tratamento no departamento médico do clube alemão.