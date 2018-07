Alaba marca gol contra bizarro, mas Áustria vence amistoso

Às vésperas do início da Eurocopa, a Áustria recebeu Malta para um amistoso preparatório em Klagenfurt, nesta terça-feira, e venceu por 2 a 1, apesar de um erro de seu principal jogador. O polivalente David Alaba, do Bayern de Munique, entrou somente na etapa final, mas teve tempo suficiente para marcar um gol contra bizarro.

O placar já apontava 2 a 0 para a Áustria quando Alaba entrou em campo na vaga de Schöpf, aos 18 minutos. O jogo seguiu sem grandes sustos para os donos da casa, até que aos 42, o atleta do Bayern recebeu do goleiro na meia-lua, dominou e, sem olhar, recuou de volta para Özcan. O problema é que o arqueiro não estava naquele lugar, e a bola entrou mansamente no gol.

A sorte de Alaba e da Áustria é que restava pouco tempo no relógio e a seleção já havia aberto vantagem no primeiro tempo. O primeiro gol saiu com três minutos de jogo, quando Arnautovic aproveitou falha grotesca da defesa, roubou a bola na área adversária e tocou para o gol vazio. Aos 17, Schöpf recebeu na meia-lua, deu lindo drible e tocou para a rede.

Outra seleção classificada para a Eurocopa que entrou em campo nesta terça-feira foi a Irlanda, mas esta não teve a mesma sorte. Mesmo diante da sua torcida em Cork, a seleção decepcionou e caiu por 2 a 1 para a Bielo-Rússia, que não estará na França. Gordeychuk e Volodko marcaram para os visitantes, e Ward descontou para os donos da casa.

A Irlanda está no Grupo E, considerado o mais difícil da Eurocopa, ao lado de Bélgica, Itália e Suécia, sua adversária na estreia dia 13 de junho, no Stade de France, em Saint-Denis. Já a Áustria integra o Grupo F do torneio, com Portugal, Islândia e Hungria, sua primeira rival, dia 14, em Bordeaux.

Em outro amistoso internacional realizado nesta terça-feira, a Nigéria derrotou Luxemburgo mesmo atuando na casa do adversário, por 3 a 1. Em preparação para a sequência das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações, a equipe venceu graças aos gols de Ideye, Iheanacho, e Ighalo. Thill marcou para os mandantes.