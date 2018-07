Alan Bahia promete Atlético-PR forte no Brasileirão A eliminação frente ao Palmeiras na Copa do Brasil não desanimou Alan Bahia, autor do gol do Atlético Paranaense no empate por 1 a 1, na Arena da Baixada. Para o volante, a equipe demonstrou nesta quarta-feira que pode fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro.