Alan diz que está pronto para reforçar Fluminense

"Espero que a gente consiga jogar bem lá (no Pacaembu) e sair com a vitória. O Muricy sabe o que precisamos fazer para conseguir pontuar, mas vamos dar o máximo para conseguir um bom resultado no Pacaembu. Me preparei bem e estou à disposição dele", garantiu o atacante.

Satisfeito com a estreia de seu ''concorrente'' Rodriguinho no final de semana, na vitória do Fluminense sobre o Atlético Goianiense, Alan disse que o ataque terá uma concorrência saudável. "O Rodriguinho também merece a vaga. Fez um bom primeiro jogo, espero que tenha novas oportunidades. Será uma briga saudável", avaliou.