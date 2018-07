Alan Kardec admite 'secada' no Cruzeiro na Copa do Brasil

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira contra o Internacional, mas ficará com os olhos atentos ao que acontece no jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, que começam a definir a Copa do Brasil no mesmo horário que o time tricolor estará enfrentando o rival colorado, no estádio do Morumbi.

Apesar de ter sido eliminado há muito tempo, o interesse dos são-paulinos está nos desdobramentos do jogo. A expectativa é que uma eventual derrota para o Atlético possa fazer os cruzeirenses sentirem o golpe e causar reflexos também no Campeonato Brasileiro, onde a equipe lidera com 67 pontos, cinco a mais que o São Paulo.

"Nosso primeiro objetivo é fazer nosso melhor, mas vocês sabem como é. É um dos maiores clássicos do futebol brasileiro e será uma final que misturará os ânimos. Quem sabe se o Atlético Mineiro não ganhar eles não dão uma abalada? Mas não podemos focar só isso", disse Alan Kardec.

Se bater o Internacional, o São Paulo ficará a apenas dois pontos dos cruzeirenses, que enfrentarão Santos e Grêmio fora de casa. Além do rival colorado, o clube tricolor joga em casa contra o Palmeiras, no fim de semana.

"Temos um adversário muito qualificado na briga pelo G-4. Se conseguirmos a vitória, nós mantemos a diferença e diminuímos para o líder. Quando eles jogarem todos saberão a real diferença de pontos. Temos que pensar que é um adversário direto e precisamos desse resultado em casa", ponderou o atacante.