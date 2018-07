Alan Kardec aprova estreia e fala em dupla com Luis Fabiano

Contratado pouco antes da parada para a disputa da Copa do Mundo, o atacante Alan Kardec estreou pelo São Paulo na última sexta-feira no empate sem gols no amistoso contra o Orlando City, nos Estados Unidos, durante intertemporada de treinamentos que o clube realiza na Flórida.

Apesar de não ter marcado gols, o novo reforço aprovou o retorno após aproximadamente dois meses sem atuar. O jogador, que atuava pelo Palmeiras, alternou momentos de jogadas pelos flancos e em que servia de referência na área.

"Só faltou a vitória, mas é apenas o começo do trabalho porque tivemos cinco dias de treinos", disse o jogador, que utilizou a camisa 14. "Fico feliz por ter jogado 80 minutos sem sentir nada além do cansaço. São dois meses sem jogar. Pela parte física tiramos bom proveito. É o começo de um trabalho. Temos evolução pela frente", completou.

Apesar de ter gostado da estreia, Alan Kardec lamentou a ausência de Luis Fabiano, que se lesionou no primeiro tempo da partida, e falou em fazer dupla com o centroavante. "Perdemos um jogador de muita qualidade, artilheiro da equipe, e todos sabem que o grupo perde muito sem ele. Temos características parecidas, mas quero atuar sempre ao seu lado", afirmou.

Já contando com Alan Kardec, o São Paulo volta à disputa do Campeonato Brasileiro enfrentando o Bahia, no dia 16 de julho, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Após nove rodadas, a equipe ocupa o quarto lugar na competição, com 16 pontos e a três do líder Cruzeiro.