Alan Kardec chega ao São Paulo e se diz 'cheio de vontade'

SÃO PAULO - Depois de uma novela que durou três semanas, o São Paulo confirmou oficialmente, nesta segunda-feira, que Alan Kardec é jogador do clube. Contratado junto ao Benfica, o atacante, que estava emprestado ao Palmeiras, será apresentado nesta terça-feira, no CT da Barra Funda.

Antes, nesta segunda-feira, falou em vídeo publicado pelo canal do São Paulo no Youtube. "Alô torcida são-paulina. Estou chegando, estou chegando cheio de vontade, vontade de dar sequência a tudo aquilo que o clube construiu durante toda essa trajetória, um clube muito vitorioso, conquistador de títulos importantes. Então eu, como muita vontade acima de tudo, com muito trabalho, muita dedicação, estarei fazendo meu melhor aqui para que eu posso dar muitas alegrias para todo torcedor são-paulino", diz Kardec, no vídeo.

Com o CT fechado a jornalistas, o centroavante fez testes isocinéticos, nesta segunda-feira acompanhado pelos fisioterapeutas Ricardo Sasaki e Alessandro Pereira. Depois, realizou atividades de fortalecimento muscular e correu no gramado ao lado de Douglas e Paulo Miranda, que se recuperam de lesão.

Artilheiro do Palmeiras na temporada, Kardec assinou com o São Paulo por cinco temporadas. Nesta terça, o atacante terá o primeiro contato com o restante do elenco são-paulino e será apresentado à imprensa após o treino da manhã no CT da Barra Funda. Por se tratar de uma transferência internacional, ele só poderá jogar após a Copa.