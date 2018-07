Alan Kardec confirma reunião com diretoria são-paulina por atrasos

Com parte dos direitos de imagem dos jogadores atrasados, o São Paulo luta para quitar as pendências nesta sexta-feira. Depois da notícia vazar na imprensa e ser negada à reportagem pelo diretor financeiro Osvaldo Vieira de Abreu, Alan Kardec confirmou que houve uma promessa da diretoria em resolver as pendências, mas não confirmou - e nem negou - o atraso.

"Isso (reunião da diretoria) mostra caráter. Se tem alguma coisa em atraso mostra a boa vontade em querer pagar. Quando não tem comentário dos companheiros ou insatisfeito acho que é um ponto positivo. As pessoas estão preocupadas em jogar e não nas questões extra campo", garantiu Alan Kardec.

O São Paulo deve os direitos de imagem de parte do elenco referente ao mês de maio e de todos os jogadores no mês de junho. Como julho ainda não terminou, o clube ainda não acertou os pagamentos. Vale dizer que o registro em carteira está em dia.

A principal preocupação dos jogadores é descolar a ligação entre eventuais tropeços e a falta de pagamento. O discurso é de que o grupo não está preocupado e confia na diretoria.

"Os jogadores estão concentrados, olhando para a tabela, para brigar na parte de cima. Eu estou tranquilo. Não pensei em relação a possíveis atrasos de imagem. Não há comentário na equipe, insatisfação. Se houver alguma coisa, é questão de dias para ser quitado. Isso não tem atrapalhado"